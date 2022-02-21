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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин в ближайшие часы примет решение о признании ЛНР и ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Решение по вопросу признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет принято 21 февраля, заявил на заседании Совбеза ООН, посвященном признанию ДНР и ЛНР, президент России Владимир Путин.

«В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать [по Донбассу] и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день и исходя из наших оценок ее развития», – сказал, открывая заседание Путин.

Каждый из членов Совбеза выступил с небольшим докладом и выразил свое мнение. «За» признание высказались спикеры Совфеда и Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», — сказал по итогам совещания Путин, поблагодарив членов Совбеза.

В понедельник главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.

Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.


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