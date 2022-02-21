НАВЕРХ
Актуальная тема
Конфликт в Донбассе
Актуальная тема
Конфликт в Донбассе
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Источник:
Sibnet.ru
563 9
Фото: © пресс-служба президента Украины

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные республики.

«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое и социальное государство», — сказал Пушилин в телеобращении.

Кроме того, глава ДНР обратился к российскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также обратился к президенту России с просьбой признать независимость возглавляемого им образования. Он также попросил рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и Россией.

Тема: Конфликт в Донбассе
Путин в ближайшие часы примет решение о признании ЛНР и ДНР
Правительство месяцы готовилось к признанию ДНР и ЛНР
Медведев предложил признать республики Донбасса
Шойгу заявил о недопустимости появления ядерного оружия у Украины
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Авто протаранило судью на гонках в Кузбассе. ВИДЕО
Шоколадную пасту на основе муки подсолнечника изобрели на Алтае
Убийство томички после выпускного раскрыли спустя 15 лет
Потепление придет в Забайкалье
Самое популярное
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Вышла игра Horizon Forbidden West
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Обсуждение (9)
О самом главном
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Гороскоп удачи: счастливые даты 2022 года для знаков Зодиака
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Какую косметику подарить мужчине
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

BETEPAH86

Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????

Удавиков

запад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали

mosquito__2010

Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет
Sibnet.Ru