Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные республики.

«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое и социальное государство», — сказал Пушилин в телеобращении.

Кроме того, глава ДНР обратился к российскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также обратился к президенту России с просьбой признать независимость возглавляемого им образования. Он также попросил рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и Россией.