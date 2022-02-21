Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные республики.
«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое и социальное государство», — сказал Пушилин в телеобращении.
Кроме того, глава ДНР обратился к российскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.
Руководитель самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также обратился к президенту России с просьбой признать независимость возглавляемого им образования. Он также попросил рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и Россией.
BETEPAH86Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????
Удавиковзапад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали
mosquito__2010Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...
pepelmetalДа он и не уезжал) у него денег нет