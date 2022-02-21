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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев предложил признать республики Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, единственный выход — признание ЛНР и ДНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на экстренном совещании Совбеза, которое транслирует RT.

По словам Медведева, в настоящий момент на Донбассе проживает порядка 800 тысяч россиян. «Это наши с вами люди, не только говорящие на русском, а граждане нашей страны», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что подавляющее большинство россиян поддерживают признание ДНР и ЛНР. Он также отметил, что территории самопровозглашенных республик являются разменной картой в торговле за статус Украины, они ей не нужны.

«Давление будет запредельным, если Россия признает Донбасс, но мы знаем, как этому противостоять», — подытожил зампредседателя Совбеза РФ.

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Политика #Мир #Россия
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BETEPAH86

Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????

Удавиков

запад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали

mosquito__2010

Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет
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