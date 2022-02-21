Медведев предложил признать республики Донбасса

Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, единственный выход — признание ЛНР и ДНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на экстренном совещании Совбеза, которое транслирует RT.



По словам Медведева, в настоящий момент на Донбассе проживает порядка 800 тысяч россиян. «Это наши с вами люди, не только говорящие на русском, а граждане нашей страны», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что подавляющее большинство россиян поддерживают признание ДНР и ЛНР. Он также отметил, что территории самопровозглашенных республик являются разменной картой в торговле за статус Украины, они ей не нужны.

«Давление будет запредельным, если Россия признает Донбасс, но мы знаем, как этому противостоять», — подытожил зампредседателя Совбеза РФ.