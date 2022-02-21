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Павлу Майкову стало стыдно за съемки в «Бригаде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Бригада»

Актер Павел Майков стал стыдится участия в сериале «Бригада», где сыграл одну из главных ролей. По его мнению, проект навредил обществу.

В «Бригаде» Майков сыграл роль Вити Пчелкина — одного из криминальных авторитетов. Однако теперь актер считает, что сериал романтизировал преступность.

«С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред», — сказал Майков в беседе с «ФАН».

Сериал «Бригада» —российский криминальный телесериал 2002 года. В центре сюжета стоит история четырех друзей, объединившихся в преступную группировку, лидером которой стал Александр Белов.

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