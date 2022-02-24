Евровидение: кто представит Россию в 2022 году?

Клава Кока под крылом Киркорова или Александр Панайотов из многолетнего списка ожидания? В Сети уже активно циркулируют слухи о выдвижении музыкантов на Евровидение. Кто в мае полетит в Турин от России?



Клава Кока — главный претендент?

Чаще всего музыкальные эксперты и СМИ называют имя певицы Клавы Коки. Она единственный явный кандидат на Евровидение-2022, предположительно, готовить ее будет Филипп Киркоров.

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У слухов есть веские основания. В конце 2021 года Киркоров заявил в социальных сетях, что готовит артиста на музыкальный конкурс. Страну он не назвал, но тем временем Кока успела съездить в Афины, где посмотрела шоу Mad Walk, на котором традиционно собираются экс-участники Евровидения.

Возможная участница Евровидения уже вызвала негодование некоторых критиков. Например, актриса Ольга Будина, призывающая отказаться от участия России в конкурсе, ужаснулась кандидатуре Коки.

«Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью? <…> Мы хотим перепрыгнуть в пошлость? Мы действительно хотим получить приз за самый деструктивный аудиовизуальный продукт?» — сказала актриса в интервью изданию Znak.com.

Другие претенденты

После того, как Киркоров заявил о причастности к Евровидению, на конкурс также «отправили» блогера Даву. Такой вариант выдвинули поклонники бывшего возлюбленного Ольги Бузовой. Но музыкальные критики его кандидатуру всерьез пока не воспринимают.

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Самой Бузовой, кстати, тоже пророчат Евровидение, поскольку она намеревалась покорить европейскую сцену. Как известно, телеведущая в большинстве случаев добивается своего, поэтому, несмотря на явную волну хейта, в ее кандидатуре не будет ничего удивительного.

Каждый год перед Евровидением СМИ вспоминают певца Александра Панайотова. Артист уже почти десять лет находится в списке ожидания. И с каждым новым разом финалист «Народного артиста» с разочарование желает удачи на конкурсе кому-то другому.

Но веру в успех Панайотова потеряли не все. «Он пока что еще в том возрасте, когда за ним интересно наблюдать», — сказал музыкальный критик Евгений Бабичев «Сплетнику».

Новое имя на арене претендентов — 18-летняя певица из Тольятти Диана Анкудинова. Она выиграла три престижных конкурса — второй сезон «Ты - супер!» на НТВ, Гран-при его суперсезона-2021, а затем и «Шоумаскогоон».

Когда объявят участника Евровидения от России

Кто поедет на Евровидение, решается двумя способами: участника назначает официальный вещатель конкурса (Первый канал) или с помощью национального отбора, где из предложенных вариантов выбирают зрители.

Например, группу Little Big назначил Первый канал, и все были в восторге от решения. А Манижа победила в национальном отборе и столкнулась с огромной волной негодования в соцсетях.

Имя представителя России на Евровидении обычно становится известно в марте. В 2021 году исполнитель был объявлен в прямом эфире Первого канала 9 марта.

Каким будет Евровидение-2022

По информации на сайте организаторов Евровидения, конкурс в этом году будет проводиться в традиционном формате с соблюдением эпидемиологических требований. Конкурс будут вести певец Мика, известный хитом «Relax», певица Лаура Паузини и ведущий Алессандро Каттелан.

На момент публикации участников представили 24 страны. Еще 17 стран, в числе которых Россия, назовут представителей в ближайший месяц. По итогам жеребьевки, Россия выступит во второй части первого полуфинала.

Евровидение-2022 пройдет с 10 по 14 мая в Италии, после победы группы Mneskin с песней «Zitti e buon» в прошлом году. Конкурс, который станет 66-м по счету, состоится в Турине.