Евровидение: кто представит Россию в 2022 году?

Клава Кока под крылом Киркорова или Александр Панайотов из многолетнего списка ожидания? В Сети уже активно циркулируют слухи о выдвижении музыкантов на Евровидение. Кто в мае полетит в Турин от России?
Клава Кока — главный претендент?
Чаще всего музыкальные эксперты и СМИ называют имя певицы Клавы Коки. Она единственный явный кандидат на Евровидение-2022, предположительно, готовить ее будет Филипп Киркоров.
У слухов есть веские основания. В конце 2021 года Киркоров заявил в социальных сетях, что готовит артиста на музыкальный конкурс. Страну он не назвал, но тем временем Кока успела съездить в Афины, где посмотрела шоу Mad Walk, на котором традиционно собираются экс-участники Евровидения.
Возможная участница Евровидения уже вызвала негодование некоторых критиков. Например, актриса Ольга Будина, призывающая отказаться от участия России в конкурсе, ужаснулась кандидатуре Коки.
«Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью? <…> Мы хотим перепрыгнуть в пошлость? Мы действительно хотим получить приз за самый деструктивный аудиовизуальный продукт?» — сказала актриса в интервью изданию Znak.com.
Другие претенденты
После того, как Киркоров заявил о причастности к Евровидению, на конкурс также «отправили» блогера Даву. Такой вариант выдвинули поклонники бывшего возлюбленного Ольги Бузовой. Но музыкальные критики его кандидатуру всерьез пока не воспринимают.
Самой Бузовой, кстати, тоже пророчат Евровидение, поскольку она намеревалась покорить европейскую сцену. Как известно, телеведущая в большинстве случаев добивается своего, поэтому, несмотря на явную волну хейта, в ее кандидатуре не будет ничего удивительного.
Каждый год перед Евровидением СМИ вспоминают певца Александра Панайотова. Артист уже почти десять лет находится в списке ожидания. И с каждым новым разом финалист «Народного артиста» с разочарование желает удачи на конкурсе кому-то другому.
Но веру в успех Панайотова потеряли не все. «Он пока что еще в том возрасте, когда за ним интересно наблюдать», — сказал музыкальный критик Евгений Бабичев «Сплетнику».
Новое имя на арене претендентов — 18-летняя певица из Тольятти Диана Анкудинова. Она выиграла три престижных конкурса — второй сезон «Ты - супер!» на НТВ, Гран-при его суперсезона-2021, а затем и «Шоумаскогоон».
Когда объявят участника Евровидения от России
Кто поедет на Евровидение, решается двумя способами: участника назначает официальный вещатель конкурса (Первый канал) или с помощью национального отбора, где из предложенных вариантов выбирают зрители.
Например, группу Little Big назначил Первый канал, и все были в восторге от решения. А Манижа победила в национальном отборе и столкнулась с огромной волной негодования в соцсетях.
Имя представителя России на Евровидении обычно становится известно в марте. В 2021 году исполнитель был объявлен в прямом эфире Первого канала 9 марта.
Каким будет Евровидение-2022
По информации на сайте организаторов Евровидения, конкурс в этом году будет проводиться в традиционном формате с соблюдением эпидемиологических требований. Конкурс будут вести певец Мика, известный хитом «Relax», певица Лаура Паузини и ведущий Алессандро Каттелан.
На момент публикации участников представили 24 страны. Еще 17 стран, в числе которых Россия, назовут представителей в ближайший месяц. По итогам жеребьевки, Россия выступит во второй части первого полуфинала.
Евровидение-2022 пройдет с 10 по 14 мая в Италии, после победы группы Mneskin с песней «Zitti e buon» в прошлом году. Конкурс, который станет 66-м по счету, состоится в Турине.