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Вышел Playboy с обнаженной Клавой Кокой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © klavacoca, instagram.com/klavacoca

Певица Клава Кока, которая раньше боялась выкладывать фотографии даже в купальнике, впервые обнажилась для обложки Playboy.

«Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу этим поделиться. Я открыта всему новому. Свобода – это то, что всегда помогало мне раскрываться и расти, поэтому рассчитываю на вашу поддержку», — подписала Клава Кока в Instagram публикацию из мужского журнала.

Певица призналась, что раньше была очень скромной девушкой и боялась выкладывать в Сеть даже фотографии в купальнике. Она отметила, что на снимок на обложке Playboy не такой интересный, как фотографии внутри самого журнала.

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