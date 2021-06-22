Вышел Playboy с обнаженной Клавой Кокой

Певица Клава Кока, которая раньше боялась выкладывать фотографии даже в купальнике, впервые обнажилась для обложки Playboy.

«Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу этим поделиться. Я открыта всему новому. Свобода – это то, что всегда помогало мне раскрываться и расти, поэтому рассчитываю на вашу поддержку», — подписала Клава Кока в Instagram публикацию из мужского журнала.

Певица призналась, что раньше была очень скромной девушкой и боялась выкладывать в Сеть даже фотографии в купальнике. Она отметила, что на снимок на обложке Playboy не такой интересный, как фотографии внутри самого журнала.