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Певец Мика стал одним из ведущих Евровидения-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mikainstagram, instagram.com/mikainstagram

Певец Мика, известный хитом «Relax», певица Лаура Паузини и ведущий Алессандро Каттелан проведут полуфинал и гранд-финал Евровидения-2022, сообщается на официальном сайте песенного конкурса.

«Раз в год более 40 стран разделяют одни и те же эмоции, независимо от истории или политической ситуации: их объединяет музыка. Это захватывающая честь быть одним из ведущих церемонии в эти фантастические вечера», — сказал Мика организаторам Евровидения.

Евровидение-2022 пройдет 10, 12 и 14 мая в итальянском городе Турине, после победы победе группы Maneskin с песней «Zitti e buoni» на конкурсе предыдущего года.

Уже известно, что Россия на Евровидении выступит во второй части первого полуфинала, он состоится 10 мая. Кто представит страну на конкурсе, пока неизвестно. Музыкальные критики пророчат эту роль Клаве Коке или Александру Панайотову.

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