Антитела к COVID обнаружились почти у 85% сдавших тесты

Более 84% сдавших тест на антитела к коронавирусу в феврале получили положительные результаты, сообщила сеть лабораторий «Инвитро».

В феврале среднее суточное число пациентов с положительными результатами тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции в России составило 84%, данные получены в ходе информационного проекта «Инвитро.Мониторинг».

Общее число положительных результатов на антитела класса G к коронавирусу за полтора года в России достигло 50,3%. Изменение показателя свидетельствует о формировании у части населения иммунного ответа к COVID-19.

«При заболевании "омикроном" гораздо меньше людей нуждается в госпитализации и уровень смертности существенно ниже, хоть этот штамм и очень заразен. В том числе, снижение смертности связано именно с тем, что более 80% людей уже имеют антитела. Да, они заболевают, но переносят коронавирус относительно легко», — прокомментировал главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков.