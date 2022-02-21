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Антитела к COVID обнаружились почти у 85% сдавших тесты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 84% сдавших тест на антитела к коронавирусу в феврале получили положительные результаты, сообщила сеть лабораторий «Инвитро».

В феврале среднее суточное число пациентов с положительными результатами тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции в России составило 84%, данные получены в ходе информационного проекта «Инвитро.Мониторинг».

Общее число положительных результатов на антитела класса G к коронавирусу за полтора года в России достигло 50,3%. Изменение показателя свидетельствует о формировании у части населения иммунного ответа к COVID-19.

«При заболевании "омикроном" гораздо меньше людей нуждается в госпитализации и уровень смертности существенно ниже, хоть этот штамм и очень заразен. В том числе, снижение смертности связано именно с тем, что более 80% людей уже имеют антитела. Да, они заболевают, но переносят коронавирус относительно легко», — прокомментировал главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков.

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mosquito__2010

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pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?

ponhik78

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