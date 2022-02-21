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Новосибирский зоопарк показал забавное видео игры орангутанов с пледом

Источник:
Sibnet.ru
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Орангутаны Бату и Мишель в Новосибирске получили в подарок плед и устроили с ним забавные игры, зоопарк опубликовал видео развлечений обезьян.

«Наши Бату и Мишель очень любят подарки, а некоторые особенно «западают в душу». Например, такая история случилась с этим пледом, который прислал нам Дмитрий Борисович из Оренбурга», — подписали ролик сотрудники зоопарка.

Они сообщили, что орангутаны любят использовать для игр постельное белье, пеленки и майки больших размеров.

В этом месяце голосование за символ новогодней столицы 2022–2023 годов вызвало ажиотаж у новосибирцев. Многие горожане решили голосовать за орангутана Бату, в результате споров в соцсетях «выборы» отменили.

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