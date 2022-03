Диетолог перечислил сигналы, когда нужно отказаться от кофе

Определенным группам людей следует ограничить потребление или даже вовсе отказаться кофе, посоветовал известный американский диетолог Кайли Иванир.

По его просьбе диетологи составили список из семи сигналов, после которых нужно отказаться от кофе. Первый — повышенное кровяное давление. Доказано, что кофеин его повышает. Второй — кислотный рефлюкс. Кофеин может вызвать заброс желудочного сока в пищевод, приводит издание Eat This, Not That, предупреждение экспертов.

Третий сигнал — бессонница. Доказано, что кофеин вызывает нарушения сна. В любом случае кофе не рекомендуется пить поздно вечером. Четвертый сигнал — тревожное расстройство. Страдающие от него люди особенно восприимчивы к негативному действию кофеина.

Пятый сигнал — абстинентный синдром, иными словами, зависимость от кофеина. Если начало дня зависит от чашки кофе — это уже проблема, говорят эксперты. Шестой сигнал — лишний вес. Кофе вызывает чувство насыщения и позволяет обходиться без еды, но это приводит к тому, что люди теряют меру и объедаются при следующем приеме пищи.

Седьмой сигнал — проблемы с менструальным циклом. Женщины заменяют пищу чашкой кофе, чтобы сбросить вес, но это вредно и приводит к проблемам с менструацией.