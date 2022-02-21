НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Риелторы перечислили главные риски при покупке «сталинок»

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Фото: Whydoesitfeelsogood / CC BY-SA 4.0

Крупные затраты на ремонт устаревших коммуникаций и снижение ликвидности — главные риски при покупке квартиры в «сталинском» фонде, сообщили риелторы агентства Est-a-tet и «Этажи».

«В большинстве "сталинок" общедомовое имущество устарело и требует капитального ремонта. Можно заменить трубы в квартире, но это не решит общую проблему. Кроме того, в такой квартире затраты на ремонт будут намного выше затрат в новостройке, так как здесь высокие потолки, увеличенные дверные и оконные проемы», — цитирует РИА Недвижимость директора офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлию Дымову.

Она подчеркнула, что перед покупкой «сталинок» надо быть готовыми к тому, что их ликвидность снижается, и впоследствии данное жилье будет сложнее перепродать. По данным риелтора, в настоящее время отмечается тренд на покупку вторичной недвижимости с хорошим ремонтом, чтобы минимизировать затраты на него.

#Квадраты
С комнатой для прислуги: где жила советская элита

Эксперт по недвижимости компании «Этажи» Иннокентий Ярыгин согласился, что стоимость квадратного метра в «сталинках» в России может быть на 25-30% ниже, чем в новостройках или недавно построенных домах.

По мнению Ярыгина, «сталинки» бывают разного качества. Те, что строились для партийной элиты, отличаются интересным архитектурным обликом, высоким качеством строительства и долгим сроком службы. В данных случаях плюсы перекрывают минусы, и недвижимость может быть достаточно дорогой.

«Сталинками» называют дома, построенные в СССР с 1933 года до 1961 года, преимущественно в стиле неоклассицизм.


Еще по теме
Автомобилисты размечтались о собственном гараже
Потанин выпустит токены на покупку квартир в Норильске
«Арктический гектар» стал доступен всем россиянам
Цена аренды самой дорогой квартиры в Сибири превысила 300 тыс.
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Потепление придет в Забайкалье
Редчайшего ирбиса на Алтае засняли на телефон
Новосибирский зоопарк показал забавное видео игры орангутанов с пледом
Свалку черепов и костей обнаружили в Омске
Самое популярное
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru