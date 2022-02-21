Риелторы перечислили главные риски при покупке «сталинок»

Крупные затраты на ремонт устаревших коммуникаций и снижение ликвидности — главные риски при покупке квартиры в «сталинском» фонде, сообщили риелторы агентства Est-a-tet и «Этажи».

«В большинстве "сталинок" общедомовое имущество устарело и требует капитального ремонта. Можно заменить трубы в квартире, но это не решит общую проблему. Кроме того, в такой квартире затраты на ремонт будут намного выше затрат в новостройке, так как здесь высокие потолки, увеличенные дверные и оконные проемы», — цитирует РИА Недвижимость директора офиса продаж вторичной недвижимости агентства Est-a-tet Юлию Дымову.

Она подчеркнула, что перед покупкой «сталинок» надо быть готовыми к тому, что их ликвидность снижается, и впоследствии данное жилье будет сложнее перепродать. По данным риелтора, в настоящее время отмечается тренд на покупку вторичной недвижимости с хорошим ремонтом, чтобы минимизировать затраты на него.

#Квадраты С комнатой для прислуги: где жила советская элита

Эксперт по недвижимости компании «Этажи» Иннокентий Ярыгин согласился, что стоимость квадратного метра в «сталинках» в России может быть на 25-30% ниже, чем в новостройках или недавно построенных домах.

По мнению Ярыгина, «сталинки» бывают разного качества. Те, что строились для партийной элиты, отличаются интересным архитектурным обликом, высоким качеством строительства и долгим сроком службы. В данных случаях плюсы перекрывают минусы, и недвижимость может быть достаточно дорогой.

«Сталинками» называют дома, построенные в СССР с 1933 года до 1961 года, преимущественно в стиле неоклассицизм.