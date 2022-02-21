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«Золушка» с гендерно-нейтральной феей стала претендентом на «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Золушка»

Зрительский «Оскар» могут вручить фильму «Золушка», он вырвался вперед в онлайн-голосовании, запущенном американской киноакадемией.

Речь идёт об онлайн-голосовании в Twitter за лучший фильм года, которому, по мнению обычных зрителей, стоит вручить «Оскар-2022». Результаты подведут 3 марта, но лидеры определились уже сейчас.

По подсчетам издания Deadline, в начале голосования лидерами были фильмы «Человек-паук: Нет пути домой» и «Лига справедливости Зака Снайдера», но сейчас лидирует фильм-мюзикл «Золушка».

Новая «Золушка» вышла 3 сентября 2021 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Главную роль в нем исполнила певица и актриса Камила Кабельо, а фею-крестную сыграл актер Билли Портер.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru