«Золушка» с гендерно-нейтральной феей стала претендентом на «Оскар»

Зрительский «Оскар» могут вручить фильму «Золушка», он вырвался вперед в онлайн-голосовании, запущенном американской киноакадемией.

Речь идёт об онлайн-голосовании в Twitter за лучший фильм года, которому, по мнению обычных зрителей, стоит вручить «Оскар-2022». Результаты подведут 3 марта, но лидеры определились уже сейчас.

По подсчетам издания Deadline, в начале голосования лидерами были фильмы «Человек-паук: Нет пути домой» и «Лига справедливости Зака Снайдера», но сейчас лидирует фильм-мюзикл «Золушка».

Новая «Золушка» вышла 3 сентября 2021 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Главную роль в нем исполнила певица и актриса Камила Кабельо, а фею-крестную сыграл актер Билли Портер.