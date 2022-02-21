Мэр Саянска пригласил в город жителей ДНР и ЛНР

Мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский в соцсетях обратился к жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик с приглашением переехать в Саянск.

«Предлагаю вам подумать о переезде на постоянное место жительства в наш уютный и комфортный город с населением 40 тысяч человек», — написал Боровский.

Он рассказал о том, что в Саянске «приемлемые» цены на жилье, а также есть рабочие места, и предложил помочь с трудоустройством.

«Сибиряки работящие и дружелюбные люди, вы найдете у нас все, что нужно для спокойной жизни», — добавил мэр Саянска.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР в конце прошлой недели объявили эвакуацию женщин и детей в Россию и всеобщую мобилизацию.