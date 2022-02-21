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Мэр Саянска пригласил в город жителей ДНР и ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Qwrtpeyuio / CC BY-SA 4.0

Мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский в соцсетях обратился к жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик с приглашением переехать в Саянск.

«Предлагаю вам подумать о переезде на постоянное место жительства в наш уютный и комфортный город с населением 40 тысяч человек», — написал Боровский.

Он рассказал о том, что в Саянске «приемлемые» цены на жилье, а также есть рабочие места, и предложил помочь с трудоустройством.

«Сибиряки работящие и дружелюбные люди, вы найдете у нас все, что нужно для спокойной жизни», — добавил мэр Саянска.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР в конце прошлой недели объявили эвакуацию женщин и детей в Россию и всеобщую мобилизацию.

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Иркутск #Местная власть
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mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru