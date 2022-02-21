НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Красноярск обошел Новосибирск по качеству уборки снега

Источник:
Sibnet.ru
400 0
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы оценили качество уборки снега в городе гораздо ниже, чем омичи и красноярцы в своих городах, согласно результатам опроса сервиса SuperJob.

Сервис опросил в январе и феврале жителей российских мегаполисов, насколько качественно муниципальные службы справляются с уборкой снега. Средний балл везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ на снежном фронте в среднем на 3,13 балла из 5.

На руку сыграли климатические особенности города: «Снега, можно сказать, и нет совсем», — комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов.

Омск занял третью строку в рейтинге, чуть не дотянув до «троечки» (в среднем 2,99 балла), большую часть зимы снега было немного и лишь относительно недавно прошли обильные снегопады.

Жители Новосибирска оценили качество уборки снега в городе на 2,42 балла. В Новосибирске критике подверглось качество уборки главных улиц. Город оказался на 13 месте рейтинга. В самом конце этого списка — Санкт-Петербург, город не дотянул даже до двойки: 1,92 балла из 5.



Еще по теме
Последний ламповый светофор заменили в Омске
Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро в Новосибирске
Новосибирск найдет концессионера для упрощенных «умных» остановок
Гостиницу‑долгострой «Турист» сдадут в Новосибирске через год
смотреть все
Новосибирск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Потепление придет в Забайкалье
Редчайшего ирбиса на Алтае засняли на телефон
Новосибирский зоопарк показал забавное видео игры орангутанов с пледом
Свалку черепов и костей обнаружили в Омске
Самое популярное
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
37
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
28
Столтенберг пригрозил России появлением НАТО на границах
22
Байден обратился к российскому народу
20
МИД посчитал позором заявления США о планах вторжения на Украину
Sibnet.Ru