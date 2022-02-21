Красноярск обошел Новосибирск по качеству уборки снега

Новосибирцы оценили качество уборки снега в городе гораздо
ниже, чем омичи и красноярцы в своих городах, согласно результатам опроса
сервиса SuperJob.
Сервис опросил в январе и феврале жителей российских
мегаполисов, насколько качественно муниципальные службы справляются с уборкой
снега. Средний балл везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в
Красноярске: жители оценили качество работ на снежном фронте в среднем на 3,13
балла из 5.
На руку сыграли климатические особенности города: «Снега,
можно сказать, и нет совсем», — комментируют жители. Недовольство у красноярцев
вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов.
Омск занял третью строку в рейтинге, чуть не дотянув до
«троечки» (в среднем 2,99 балла), большую часть зимы снега было немного и лишь
относительно недавно прошли обильные снегопады.
Жители Новосибирска оценили качество уборки снега в городе
на 2,42 балла. В Новосибирске критике подверглось качество уборки главных улиц.
Город оказался на 13 месте рейтинга. В самом конце этого списка —
Санкт-Петербург, город не дотянул даже до двойки: 1,92 балла из 5.