Красноярск обошел Новосибирск по качеству уборки снега

Новосибирцы оценили качество уборки снега в городе гораздо ниже, чем омичи и красноярцы в своих городах, согласно результатам опроса сервиса SuperJob.

Сервис опросил в январе и феврале жителей российских мегаполисов, насколько качественно муниципальные службы справляются с уборкой снега. Средний балл везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ на снежном фронте в среднем на 3,13 балла из 5.

На руку сыграли климатические особенности города: «Снега, можно сказать, и нет совсем», — комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов.

Омск занял третью строку в рейтинге, чуть не дотянув до «троечки» (в среднем 2,99 балла), большую часть зимы снега было немного и лишь относительно недавно прошли обильные снегопады.

Жители Новосибирска оценили качество уборки снега в городе на 2,42 балла. В Новосибирске критике подверглось качество уборки главных улиц. Город оказался на 13 месте рейтинга. В самом конце этого списка — Санкт-Петербург, город не дотянул даже до двойки: 1,92 балла из 5.







