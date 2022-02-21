Банк России подготовил законопроект о запрете криптовалют

Банк России подготовил законопроект, запрещающий обращение криптовалют в стране. ЦБ продолжает настаивать на своей жесткой позиции относительно криптовалюты, но Минфин против такого подхода.

ЦБ планирует установить запрет на организацию выпуска, сам выпуск, организацию обращения «частных цифровых валют» на территории России и даже распространение информации об этом, приводит «Российская газета» пояснительную записку к законопроекту.

Банки должны будут блокировать переводы денег через платежные карты и электронные кошельки, если у них есть сведения о том, что получатель перевода занимается деятельностью, способствующей организации выпуска, выпуску и обращению криптовалют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия запретит криптовалюты и майнинг?

За нарушение запретов Банк России предлагает ввести штрафы. Для физлиц их планируется установить в размере 300-500 тысяч рублей, для юрлиц — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Минфине с позицией Банка России не согласны Финансовое ведомство выступает за регулирование криптовалют. Публичная дискуссия о будущем криптовалют в России идет уже около месяца. И ведомства пока не достигли понимания.