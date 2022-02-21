Банк России подготовил законопроект о запрете криптовалют

Банк России подготовил законопроект, запрещающий обращение криптовалют в стране. ЦБ продолжает настаивать на своей жесткой позиции относительно криптовалюты, но Минфин против такого подхода.
ЦБ планирует установить запрет на организацию выпуска, сам выпуск, организацию обращения «частных цифровых валют» на территории России и даже распространение информации об этом, приводит «Российская газета» пояснительную записку к законопроекту.
Банки должны будут блокировать переводы денег через платежные карты и электронные кошельки, если у них есть сведения о том, что получатель перевода занимается деятельностью, способствующей организации выпуска, выпуску и обращению криптовалют.
За нарушение запретов Банк России предлагает ввести штрафы. Для физлиц их планируется установить в размере 300-500 тысяч рублей, для юрлиц — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
В Минфине с позицией Банка России не согласны Финансовое ведомство выступает за регулирование криптовалют. Публичная дискуссия о будущем криптовалют в России идет уже около месяца. И ведомства пока не достигли понимания.
mosquito__2010Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...
WSG0600-164-164Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
AlhazredВы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.
seekeerА ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?