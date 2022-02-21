Комедийный сериал «Ресторан по понятиям» стартует на ТНТ

Сериал «Ресторан по понятиям» ставший уже популярным в Сети, покажут на ТНТ с понедельника, 21 февраля, сообщила пресс-служба телеканала.

Главный герой сериала — вор со стажем Шустрый. Он выходит из тюрьмы и хочет начать все с чистого листа, но его никак не берут на работу из-за судимости. С такой же проблемой столкнулись и его друзья. Бывшие заключенные решают пойти на последнее дело, обчистить банк и на эти деньги жить всю оставшуюся жизнь.

По плану, Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган и любитель драк Кувалда, наивный и туповатый похититель домашних животных Килька открывают ресторан по соседству от банка и начинают рыть в подсобке ход к хранилищу с деньгами.

Внезапно ресторан с тюремной кухней, написанным на фене меню и блатным сервисом становится популярным.

Главные роли в «Ресторане по понятиям» сыграли Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев и Иван Кокорин. Сериал будет выходить с понедельника по четверг на ТНТ в 22.00.