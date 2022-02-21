НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Комедийный сериал «Ресторан по понятиям» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
328 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Сериал «Ресторан по понятиям» ставший уже популярным в Сети, покажут на ТНТ с понедельника, 21 февраля, сообщила пресс-служба телеканала.

Главный герой сериала — вор со стажем Шустрый. Он выходит из тюрьмы и хочет начать все с чистого листа, но его никак не берут на работу из-за судимости. С такой же проблемой столкнулись и его друзья. Бывшие заключенные решают пойти на последнее дело, обчистить банк и на эти деньги жить всю оставшуюся жизнь.

По плану, Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган и любитель драк Кувалда, наивный и туповатый похититель домашних животных Килька открывают ресторан по соседству от банка и начинают рыть в подсобке ход к хранилищу с деньгами.

Внезапно ресторан с тюремной кухней, написанным на фене меню и блатным сервисом становится популярным.

Главные роли в «Ресторане по понятиям» сыграли Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев и Иван Кокорин. Сериал будет выходить с понедельника по четверг на ТНТ в 22.00.

Еще по теме
Сериал «Когда закончится февраль» покажет «Россия 1»
Пса разоблачили в шоу «Маска»
Заменивший Маслякова Нагиев узнал, почему не смеется ведущий КВН
Вокал 11-летней девочки шокировал наставников на шоу «Голос. Дети»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Победную трассу Большунова сравнили с перевалом Алтая
Тульские соколы впервые отправятся на Алтай
Книги алтайских писателей выпустят к юбилею края
Два Алтая родились в Москве в прошлом году
Самое популярное
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин и Байден встретятся по предложению Макрона
Банк России подготовил законопроект о запрете криптовалют
Посольство США предупредило об угрозе терактов в России
Изменились правила выдачи ковидного QR-кода
Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru