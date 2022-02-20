Тульские соколы впервые отправятся на Алтай

Пять птенцов и пять взрослых соколов-балобанов, выращенных в питомнике Тульской области, впервые выпустят в дикую природу Алтайского края и Республики Алтай, сообщила представитель Всемирной конфедерации этноспорта, руководитель охотничьего клуба «Царская псовая охота» Кристина Карамышина.

Она рассказала, что с фондом «Сапсан» из Тулы достигнута договоренность о том, что питомник выдаст редких птиц для выпуска в рамках программы реинтродукции.

«Такая договоренность достигнута впервые, раньше тульский питомник с нами не работал. Птиц мы планируем выпустить в мае на территории Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай и на особо охраняемой территории Алтайского края. Птенцов, которых мы выпускаем методом подсадки, планируется подсаживать в конце июня», – сказала она агентству ТАСС.

Питомник поставит на Алтай темных соколов-балобанов. Для их существования в дикой природе территория этих двух регионов является оптимальной. Всем птицам планируется набить татуировки, благодаря которым они будут защищены от браконьеров в случае поимки.

Дело в том, что популяция балобанов стремительно сокращается из-за браконьерского отлова для дальнейшего использования в соколиной охоте. А птицу с татуировкой невозможно будет продать на черном рынке.

«Мы решаем вопрос о том, чтобы установить на птиц трекеры и отслеживать их дальнейшие передвижения и судьбу. Планируется установка минимум двух трекеров. Раньше мы такую практику не применяли», – добавила она.

Сейчас на Алтае занимаются оформлением разрешений на выпуск птиц. Работа с тульским питомником продолжится и в последующие годы.