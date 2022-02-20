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Книги алтайских писателей выпустят к юбилею края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подарочное издание из трех книг самых известных писателей из Алтайского края, выпустят к 85-летию региона в сентябре 2022 года, сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

Каждый из томов представляет собой произведения Василия Шукшина, Роберта Рождественского и Георгия Гребенщикова – наиболее известных наших писателей регион за пределами края. Ранее издавались разные произведения этих авторов.

Кроме того, в регионе будут выпускать книги и в рамках краевого издательского конкурса, для участия в котором от авторов подано уже более сотни заявок.

«На издание книг-победителей выделяется 1 млн 600 тыс. рублей. Будут определены победители в каждой номинации, и порядка шести книг будет издано. Так, например, по итогам издательского конкурса в прошлом году в крае издана книга, представленная на фестивале "Издано на Алтае" – "Владимир Раменский: жизнь и творчество", посвященная известному графику, книжному иллюстратору и художнику», – рассказала она агент ТАСС.

Изданные книги поступают в общедоступные библиотеки, часть изданий предоставляется школьным библиотекам. Кроме того, книги поступают в продажу в три крупнейших учреждения культуры региона, в числе которых научная библиотека им. В. Я. Шишкова в Барнауле.

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лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

Алекс555

А ты представляешь сколько под эту дудочку денег отмоется и разворуется ,которые уже карманы растопырили.
Sibnet.Ru