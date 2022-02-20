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Захарова назвала Зеленского «бездушным циником»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «бездушным циником», комментируя его слова о «стреляющих жителях Донбасса.»

«Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данном случае. Заявление "они стреляют сами " в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине фиксирует обстрелы, «которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил».

«Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей — граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить свое правительство во лжи», — отметила дипломат.

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Политика #Мир
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