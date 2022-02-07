Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», которого Запад пытается «загнать в стойло».

Лукашенко усомнился в том, что Киев сам принимает решения. Он сказал, что имеет в виду истерику Запада по поводу якобы концентрации российских войск у границы с Украиной.

«У нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать нет-нет войны, не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», —пояснил Лукашенко в интервью каналу «Соловьев Live».

По его словам, «опасность одна, что они предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса». Белоруссия тогда будет с Россией в случае начала военных действий со стороны Украины, подчеркнул Лукашенко.

«Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», — заявил Лукашенко.