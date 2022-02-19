Вишневский выпустил мини-альбом «Три песни»

Музыкант из Новосибирска Олег Вишневский выпустил в пятницу, 18 февраля, EP из трех песен, которые изначально были «написаны в стол». Релиз он посвятил своим слушателям и себе в честь дня рождения.

«Я хочу сделать себе подарок и показать песни, которые мне нравятся, но не вышли. Спонтанное желание появилось, когда мы слушали проекты в стол», — рассказал музыкант Sibnet.ru.

В мини-альбом вошли песни «По гудкам», «Я бросаю сигареты» и «Я хочу», которую Вишневский назвал своим фаворитом. Поклонники Вишневского оценили релиз и отметили, что он не перестает удивлять своей уникальностью.

Творчество Вишневского совмещает сразу несколько стилей от попа до панка и рока. Он стал популярен после участия в шоу «Песни» на ТНТ. Среди самых известных треков — «Ацетилсалициловая кислота» и «Будет еще хуже». Также осенью 2021 года он выпустил фит с музыкантом Hensy «Ошибки молодости».