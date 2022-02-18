Блинкен предложил Лаврову встретиться по поводу Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в конце следующей недели, сообщил пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь во время выступления в Совете Безопасности ООН отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путем урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым на следующей неделе», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, «российская сторона ответила, предложив даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину».

«Если они вторгнутся в ближайшие дни, то ясно дадут понять, что никогда не были серьезно настроены на дипломатию. Мы продолжим координировать действия с нашими союзниками и партнерами и добиваться дальнейшего взаимодействия с Россией в Совете Россия - НАТО и ОБСЕ», — предупредил Прайс.

Ранее Блинкен, заявил, что направил Лаврову письмо с предложением встретиться. Эти переговоры могут подготовить основу для саммита ключевых лидеров по вопросу деэскалации на Украине, отметил Госсекретарь.