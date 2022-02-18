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Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни

Источник:
ТАСС
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Фото: Office of the President of the United States

Президент США Джо Байден считает, что угрозу российского «вторжения» на Украину «очень высока» и произойти нападение России якобы должно в ближайшие дни.

«Во-первых, они [власти России] не отвели какие-либо войска, перебросили еще сил. Во-вторых, есть причины считать, что они заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти [на территорию Украины]. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовы идти на Украину, напасть на Украину», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, «вторжение» может произойти в ближайшие несколько дней. При этом президент США заявил, что продолжает считать, что есть дипломатический выход из сложившейся вокруг Украины ситуации.

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«Я также излагал этот путь Путину <...>. Так что путь выхода из этого существует», — отметил Байден.

Россия категорически отрицает наличие нападения на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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