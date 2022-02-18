Президент США Джо Байден считает, что угрозу российского «вторжения» на Украину «очень высока» и произойти нападение России якобы должно в ближайшие дни.
«Во-первых, они [власти России] не отвели какие-либо войска, перебросили еще сил. Во-вторых, есть причины считать, что они заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти [на территорию Украины]. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовы идти на Украину, напасть на Украину», — цитирует ТАСС Байдена.
По его словам, «вторжение» может произойти в ближайшие несколько дней. При этом президент США заявил, что продолжает считать, что есть дипломатический выход из сложившейся вокруг Украины ситуации.
«Я также излагал этот путь Путину <...>. Так что путь выхода из этого существует», — отметил Байден.
Россия категорически отрицает наличие нападения на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
UynachalnicaБогато у нас живут средние пенсионеры, даже у меня с военной пенсией, такого дохода не наблюдается.
creТак бОльшая часть этих пенсионеров в Думе сидит. Вот средняя пенсия такая и вышла.
mosquito__2010Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...
scrubs2009Янки Чокнутый, всем уже промыли мозги чем только можно этой войной и вторжением, че не живется людям,...