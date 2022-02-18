Дени Вильнев описал вторую часть «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев поделился подробностями работы над вторым фильмом «Дюна», который выйдет на широкие экраны уже в 2023 году.

«Я работаю с той же командой, все знают, что делать и как это будет выглядеть. Картина будет более сложной, но мы знаем, в каком направлении идти. И сценарий уже написан», — рассказал режиссер изданию Empire.

Вильнев также отметил, что в продолжении «Дюны» будут новые персонажи. В фильме появится Фейд-Раута, потому что фокус картины смещается на героев, которым в первом фильме уделялось меньше внимания.

Выход «Дюны 2» запланирован на октябрь 2023 года. Единственное, что может этому помешать — пандемия, считает режиссер.