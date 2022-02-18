Кузбасские власти заявили о критической ситуации с вывозом угля

«Критическая ситуация» с вывозом угля сложилась в Кузбассе — предприятия не смогли отправить более 1,2 миллиона тонн из-за плохой работы РЖД, заявил вице-губернатор региона Андрей Панов.

На долю Кузбасса приходится почти 60% добычи угля в России. Но его не удается вывозить из-за простоя вагонов на сети РЖД, приводит РБК письмо Панова замминистра транспорта Валентину Иванову и замминистра энергетики Петру Бобылеву.

По данным чиновника, с начала февраля госкомпания «систематически» не выполняет норматив среднесуточной погрузки в границах Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги. За 1–15 февраля погрузка составляла 7554 вагона в сутки при нормативе 8710 вагонов.

«Только в границах Западно-Сибирской железной дороги по состоянию на текущую дату отставлены от движения 138 поездов, в том числе 91 поезд на запад, 47 поездов на восток», —пишет Панов.

В результате склады угольных терминалов остаются с минимальными запасами либо без угля, что угрожает не только срывом исполнения контрактных обязательств и потерей доходов, но и «полной утратой рынков сбыта».

Перевозки кузбасского угля в феврале сократились только в северо-западном направлении — на фоне общего снижения перевозок из-за высокой заболеваемости работников локомотивных бригад «омикроном», прокомментировали претензию в РЖД.