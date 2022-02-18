Морозные выходные ожидаются в Забайкалье

Воздушная масса принесет в Забайкальский край морозы на выходные, а в понедельник начнется потепление, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Читинского гидрометцентра Светлана Хрусталева.

В выходные на территории Забайкальского края пройдет небольшой снег. Одновременно с этим холодная воздушная масса принесет в регион морозы.

Температура воздуха ночью составит 29-34 градусов мороза, по северной половине края до минус 42 градуса. По южным, юго-восточным районам будет немного теплее: 22-27 градусов мороза, температура днем ожидается 9-14 градусов мороза, местами по северным районам не превысит 20 градусов мороза.

Днем в понедельник постепенно на территорию Забайкальского края начнет смещаться теплая воздушная масса с Западной Сибири, которая принесет ослабление морозов и повышение температур воздуха.