Уроженку Бурятии держали в рабстве в Воронежской области

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию женщины с двумя детьми, которых насильно удерживали в Воронежской области, сообщает правительство региона.

Уроженка Бурятии приехала вместе с маленькими детьми в Москву на заработки. В Москве девушке предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. Но на ферме из свободной женщины ее быстро превратили в рабыню. Так, на ферме ей приходилось следить за стадом из порядка 50 голов скота.

Она пыталась сбежать, но сделать это с детьми довольно сложно. В тот раз ее догнали и вернули обратно. Сейчас детям 6 и 4 года. Один из работников фермы насиловал девушку, избивал детей и наливал им алкоголь, сообщает движение «Альтернатива», освобождающие людей по России и миру из рабства.

Цыденов обещал направить запрос в следственные органы, поручил социальным службам республики оказать помощь женщине и детям.

«Сейчас нашей землячке делают паспорт, далее отправят домой. С детками все нормально, с ними работают психологи», — сообщила Уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова.