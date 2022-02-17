Россия передала ответ Западу по гарантиям безопасности

Россия передала ответ на американскую реакцию по гарантиям безопасности, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении.

В этом списке — отказ от дальнейшего расширения НАТО, отзыв предложения Украине и Грузии о членстве в альянсе, отказ от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — подчеркивает ведомство.

Также указывается, что западные обвинения в адрес России относительно планируемого вторжения на Украину призваны оказать давление и обесценить предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Запад отправил ответ 26 января, в нем были проигнорированы все основные предложения России.