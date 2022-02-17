Заместитель посла США выслан из России

Москва выслала из России заместителя американского посла Барта Гормана, сообщает пресс-служба посольства США.

Отмечается, что Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства. Посольство США считает высылку дипломата необоснованной.

«Мы призываем Россию прекратить необоснованные высылки американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий», — отмечается в сообщении посольства.

Горман с 2017 по 2019 год служил заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США.

С 2014 по 2016 год он был начальником службы безопасности миссии США в Москве, до этого работал в посольстве США в Багдаде, а также в американской дипломатической миссии в Иордании.