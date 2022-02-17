Песков заявил о взрывоопасной ситуации у границ России

Ситуация на Украине — в непосредственной близости от российских границ — может воспламениться в любой момент, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — цитирует ТАСС Пескова.

Но даже несмотря на это, продолжил представитель Кремля, Россия сохраняет ответственную позицию и ждет от своих партнеров диалога. Он напомнил, что Москва уже сформулировала ответ Западу по гарантиям безопасности.

«Он был принципиально и концептуально согласован президентом России. И буквально в это время, сейчас министерство иностранных дел начнет доводить до сведения наших собеседников ответ», — сказал Песков.