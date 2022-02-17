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Сочинения на ЕГЭ доверят искусственному интеллекту

Источник:
Газета.ру
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Заполнение бланка ЕГЭ
Фото: © пресс-служба президента РФ

Московский физико-технический институт (МФТИ) занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ), способного принимать письменные экзамены вместо учителей. Технология уже может оценивать работы по английскому языку от лица человека. 

«Мы уже создаем такой ИИ и приглашаем партнеров, готовых создавать будущее вместе с нами, на основе нашей технологии. Ведь она может быть использована не только для проверки грамотности в рамках ЕГЭ, но и для более широкого круга задач обработки текстов», — сказал в интервью Газете.ру председатель научно-координационного совета Исследовательского центра МФТИ Михаил Бурцев.

Система уже может провести проверку сочинения из ЕГЭ по английскому языку так, как это сделал бы реальный преподаватель. По мнению Бурцева, внедрение подобного ИИ позволяет разгрузить учителей и сделать образование более доступным.

Искусственный интеллект ищет метеориты в Антарктиде

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Жизнь #Образование
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