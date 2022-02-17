Иркутский авиазавод увеличит объем производства МС-21

Объем производства среднемагистральных лайнеров МС-21 на Иркутском авиазаводе вырастет до 72 штук в год, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Иркутская область и госкорпорация «Ростех» обновят соглашение о сотрудничестве. Документ планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме.
«Инвестиционная программа на 2021-2026 годы направлена на увеличение объема серийного производства самолетов МС-21 до 72 штук в год», — цитирует Кобзева пресс-служба правительства Иркутской области.
МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. Произведено уже шесть лайнеров. В 2023 году его планируется запустить в крупносерийное производство. Сейчас лайнер проходит контрольные испытания, чтобы показать готовность к эксплуатации и обслуживанию на аэродромах.
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
mosquito__2010У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
mosquito__2010Твою печень ? У меня нет желания тебе печень выносить. Ты конечно ещё тот философ, но настолько не раздражаешь,...