Иркутский авиазавод увеличит объем производства МС-21

Объем производства среднемагистральных лайнеров МС-21 на Иркутском авиазаводе вырастет до 72 штук в год, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Иркутская область и госкорпорация «Ростех» обновят соглашение о сотрудничестве. Документ планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме.

«Инвестиционная программа на 2021-2026 годы направлена на увеличение объема серийного производства самолетов МС-21 до 72 штук в год», — цитирует Кобзева пресс-служба правительства Иркутской области.

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. Произведено уже шесть лайнеров. В 2023 году его планируется запустить в крупносерийное производство. Сейчас лайнер проходит контрольные испытания, чтобы показать готовность к эксплуатации и обслуживанию на аэродромах.