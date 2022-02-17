Белый дом заявил о готовности помочь Навальному санкциями

Американские власти рассматривают возможность введения ряда санкций в отношении российского руководства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время регулярного брифинга один из журналистов напомнил, что днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность новыми обвинениями в отношении блогера Алексея Навального.

«Рассмотрит ли Белый дом <...> санкции в отношении отдельных представителей руководства, которые могут входить в окружение Путина, <...> или другие усилия, которые вы можете предпринять, чтобы помочь Навальному и российской оппозиции», — приводит ТАСС вопрос журналиста.

По словам Псаки, «есть целый ряд санкций в отношении его ближайшего окружения, которые находятся на рассмотрении».

Лефортовский суд Москвы во вторник начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание.

Навального обвиняют по двум статьям УК — мошенничество и неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело о мошенничестве было возбуждено более года назад.