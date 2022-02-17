Личную жизнь Волочковой проверили на полиграфе

Анастасия Волочкова приняла дорогой подарок от женатого миллионера Романа Пирязева, а его жена обвинила балерину в том, что она уводит мужчину из семьи.

Супруга миллионера Романа Пирязева Дарья заявила в студии шоу «На самом деле», что ее муж изменяет ей с Волочковой. По ее словам, балерина уже несколько лет находится на содержании Романа Пирязева и недавно приняла от него в подарок сережки за 7 миллинов рублей.

Волочкова на программе все обвинения опровергла. «Вы меня назвали содержанкой. Я требую извинений! Вы можете это доказать? Вы ничего не можете», — эмоционально сказала Волочкова.

Когда пришло время пройти проверку на детекторе лжи, полиграфолог Роман Устюжанин задал балерине два вопроса. На вопрос «Дарили ли мужчины ей дорогие подарки» Волочкова ответила положительно, а на вопрос «Имела ли она интимную связь с Романом Пирязевым» героиня сказала: «Нет». Оба ответа оказались правдой.

Эксперты программы «На самом деле» начали читать нравоучения Волочковой, призывая ее быть скромнее. Балерина заявила, что не нуждается в советах, и покинула студию.