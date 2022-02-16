Бастрыкин заинтересовался нападениями бродячих собак под Новосибирском

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о нападении бездомных собак на жителей города Барабинска Новосибирской области.

В СУ СКР по Новосибирской области поступило обращение от жителей Барабинска о нападении в течение 2021 года безнадзорных собак на людей. Всего зафиксировано 13 таких случаев.

По поручению главы СКР Бастрыкина проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц МУП жилищно-коммунального хозяйства администрации города по факту халатности. Детали произошедшего устанавливаются.

В январе в селе Домна Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из музыкальной школы. После этого интерес к проблеме безнадзорных животных в регионах усилился.