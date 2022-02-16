Бастрыкин заинтересовался нападениями бродячих собак под Новосибирском

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о нападении бездомных собак на жителей города Барабинска Новосибирской области.
В СУ СКР по Новосибирской области поступило обращение от
жителей Барабинска о нападении в течение
2021 года безнадзорных собак на людей.
Всего зафиксировано 13 таких случаев.
По поручению главы СКР Бастрыкина проводится доследственная
проверка в отношении должностных лиц МУП жилищно-коммунального хозяйства
администрации города по факту халатности. Детали произошедшего устанавливаются.
В январе в селе Домна Забайкальского края стая бродячих
собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из
музыкальной школы. После этого интерес к проблеме безнадзорных животных в
регионах усилился.