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Бастрыкин заинтересовался нападениями бродячих собак под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о нападении бездомных собак на жителей города Барабинска Новосибирской области.

В СУ СКР по Новосибирской области поступило обращение от жителей Барабинска о нападении в течение  2021 года безнадзорных собак на людей.  Всего зафиксировано 13 таких случаев.

По поручению главы СКР Бастрыкина проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц МУП жилищно-коммунального хозяйства администрации города по факту халатности. Детали произошедшего устанавливаются.

В январе в селе Домна Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, которая возвращалась домой из музыкальной школы. После этого интерес к проблеме безнадзорных животных в регионах усилился.

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ЧП #Происшествия
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