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Почему стоит выбрать отечественную офисную мебель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fredericomeyer
Времена, когда для создания достойного офисного интерьера нужно было заказывать мебель у европейских производителей по баснословной цене, давно остались в прошлом, уверены представители интернет-магазина «Добрый офис». И вот почему.

Сегодня, чтобы красиво и качественно обустроить офисное помещение, не обязательно тратить целое состояние. Прекрасной альтернативой дорогостоящим зарубежным аналогам стала офисная мебель отечественных производителей.

Достойные варианты по выгодной цене

Отечественная мебель, представленная в каталоге офисной мебели интернет-магазина «Добрый офис», выполнена в соответствии с современными требованиями к комфорту, безопасности и по последним модным тенденциям.

Продукция отличается эффектным внешним видом и богатым разнообразием вариантов конструкций и цветовых предложений. Заказчик может приобрести:

  • шкафы для документов с разным количеством полок и вместимостью;
  • шкафы для хранения необходимых для работы мелочей;
  • стеллажи;
  • столы;
  • кресла и стулья;
  • офисные перегородки.

И это лишь примерный список имеющихся в продаже вариантов мебели для офиса. Полный перечень доступных для покупки товаров содержит каталог офисной мебели в Москве и Московской области.

Представленные в каталоге изделия изготовлены из недорогих, но качественных материалов. Основа мебели выполнена из ЛДСП, а сопутствующие фрагменты — из прочного стекла, пластика и металла. Благодаря данной особенности окончательная стоимость товара остается вполне доступной.

Индивидуальный проект для офиса

Чтобы не переплатить лишнего за ненужные предметы мебели и сделать внутреннее пространство офиса максимально функциональным и комфортным, стоит заказать бесплатный дизайн-проект. Для создания виртуального макета сотрудники будут использовать специальные компьютерные программы.

Клиент увидит, как именно будет выглядеть офис после установки мебели, и сможет внести коррективы на подготовительном этапе: выбрать наиболее приятный оттенок фасадов, комплектацию мебельных конструкций и определить многие другие важные моменты. Это не только позволит грамотно обустроить офисное пространство, но и избавит от дополнительных трат.

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