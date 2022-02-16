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Байден обратился к российскому народу

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем, заявил президент США Джо Байден.

«Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию», — цитирует ТАСС главу Белого дома.

Байден также отметил, что не верит в желание России вести войну с Украиной. «Обращаюсь к российскому народу — вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи», — сказал он.

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Глава Белого дома в своей речи также вспомнил Вторую мировую войну. «Наши люди 77 лет назад бились и жертвовали плечом к плечу. Вторая мировая война была вынужденной. Но если Россия нападет на Украину это будет войной по выбору или войной без повода и причины», — сказал Байден.

Американский лидер указал, что власти США не намерены отправлять свои войска на Украину в случае начала там военных действий, но будут привержены принципу коллективной обороны НАТО.

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Политика #Мир #Военная политика
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