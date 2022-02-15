Астрономы обнаружили самые странные звезды

Немецкие астрономы открыли самый странный тип звезд, который полностью покрыт «пеплом» от горящего гелия.

Поверхности обычных звезд состоят из водорода и гелия. Однако недавно ученые наткнулись в космосе на звезды, которые содержат углерод, кислород и продукты горения гелия. При этом температура и радиус космических тел говорят о том, что в их ядрах гелий до сих пор горит.

Такие звезды могли образоваться в результате слияния двух белых карликов, предполагают исследователи в статье, опубликованной журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Белые карлики — остатки крупных звезд, исчерпавших свое топливо. Процесс их слияние возможен из-за сокращения орбиты в системах из двух гравитационно связанных звезд. При этом такой тип звезд чрезвычайно редкий.

Обычно слияния не приводят к образованию звезд, обогащенных углеродом и кислородом, поэтому для объяснения существования таких аномалий потребуется доработать существующую модель звездной эволюции.