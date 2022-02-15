НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

СК проверит смерть младенца в больнице Ачинска

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Фото: © Sibnet.ru

Следователи организовали проверку после смерти пятимесячного ребенка в больнице Ачинска, мать несколько раз вызывала скорую медицинскую помощь, но она не приезжала, сообщает СУ СК по Красноярскому краю.

Семья проживала в деревне Усть-Изыкчуль Ужурского района. С 31 января у ребенка было плохое самочувствие и признаки кишечной инфекции. Мать девочки неоднократно вызывала скорую медицинскую помощь и педиатра, при этом ребенка не госпитализировали.

После ухудшения состояния дочери женщина обратилась в инфекционное отделение КГБУЗ «Ужурская городская больница», где ей отказали в госпитализации, сообщив, что ребенка необходимо транспортировать в Ачинск, не передав информацию об этом в реанимационно-консультативный центр и не согласовав транспортировку.

Затем девочку с диагнозом «острая кишечная инфекция» в сопровождении фельдшера и матери транспортировали автомобилем скорой помощи без реанимационного оборудования и без оказания какой-либо медицинской помощи.

Ребенка доставили в «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» Ачинска в состоянии клинической смерти, спасти девочку не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Еще по теме
Животные погибли в пожаре на свиноферме в Приангарье
Семья погибла во время пожара в Ачинске
Многодетный отец ограбил игровой автомат игрушек в Красноярском крае
Двое мужчин погибли в пожаре в Новосибирской области
смотреть все
Красноярск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СК проверит смерть младенца в больнице Ачинска
Иркутский врач провел необычную операцию малышу с аномалией пищевода
Сильные морозы пообещали сибирским регионам
Снежные барсы из Красноярска и Перми создали пару. ВИДЕО
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Украина выдвинула России ультиматум
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Раскрыты сроки выхода игры Atomic Heart
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков заявил о готовности Путина к переговорам
Зеленский «поскандалил» с западными партнерами из‑за войны
Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца
Эксперимент по маркировке электронных сигарет запущен в России
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Украина выдвинула России ультиматум
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
39
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
33
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
Sibnet.Ru