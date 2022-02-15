СК проверит смерть младенца в больнице Ачинска

Следователи организовали проверку после смерти пятимесячного ребенка в больнице Ачинска, мать несколько раз вызывала скорую медицинскую помощь, но она не приезжала, сообщает СУ СК по Красноярскому краю.
Семья проживала в деревне Усть-Изыкчуль Ужурского района. С
31 января у ребенка было плохое самочувствие и признаки кишечной
инфекции. Мать девочки неоднократно вызывала скорую медицинскую помощь и
педиатра, при этом ребенка не госпитализировали.
После ухудшения состояния дочери женщина обратилась в
инфекционное отделение КГБУЗ «Ужурская городская больница», где ей отказали в
госпитализации, сообщив, что ребенка необходимо транспортировать в Ачинск, не
передав информацию об этом в реанимационно-консультативный центр и не согласовав
транспортировку.
Затем девочку с диагнозом «острая кишечная инфекция» в
сопровождении фельдшера и матери транспортировали автомобилем скорой помощи без
реанимационного оборудования и без оказания какой-либо медицинской помощи.
Ребенка доставили в «Красноярский краевой центр охраны
материнства и детства № 2» Ачинска в состоянии клинической смерти, спасти девочку не
удалось.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).