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Снежные барсы из Красноярска и Перми создали пару. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Самка снежного барса по имени Аксу из красноярского зоопарка «Роев ручей» подружилась в Пермском зоопарке с женихом, их потомство хотят выпустить на территорию Саяно-Шушенского заповедника.

Самка Аксу из-за браконьерского капкана потеряла часть лапы и не может жить на воле. Она жила в красноярском зоопарке «Роев ручей». Ее решили отправить к жениху-барсу в Пермском зоопарке, чтобы получить потомство этого вымирающего вида.

В феврале-марте у снежных барсов начинается брачный период, поэтому было решено заранее отправить Аксу к самцу. Она переехала в Пермский зоопарк в ноябре прошло года.

Три месяца пермский жених Снежок и Аксу жили в соседних вольерах. Недавно под наблюдением специалистов-зоологов произошла первая встреча двух снежных барсов.

Поначалу Аксу с осторожностью и опаской отнеслась к Снежку, спустя несколько дней снежные барсы «нашли общий язык». Специалисты надеются, что брачный период у Аксу и Снежка пройдет успешно. В случае получения потомства планируется, что оно пройдет обучение и будет выпущено в дикую природу – на территорию Саяно-Шушенского заповедника.

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