НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком запустил курс «ЕГЭ Обществознание»

Источник:
Sibnet.ru
350 0
Фото: © Sibnet.ru

Новый курс «ЕГЭ Обществознание» появился в образовательном веб-сервисе «Лицей». Материалы для курса подготовила доктор социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.

Обществознание — один из самых популярных у школьников предметов на ЕГЭ. Одновременно это один из самых трудных экзаменов. 

Подробнее о «Лицее»

Автор курса по обществознанию Марина Рыбакова в 2011 году получила звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». С 2013 года — профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Образовательная платформа «Лицей», созданная Ростелекомом, содержит материалы по всем предметам школьной программы, а также дополнительные развивающие курсы для учеников 1–11 классов. 

Все видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная библиотека знаний доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг Ростелекома.

Еще по теме
Дарим подписку на онлайн-обучение в «Лицее»
Как «Ростелеком Лицей» заменил репетиторов
Цифровой репетитор: как «Ростелеком Лицей» отменяет двойки
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
смотреть все
Новости #Лицей #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Сети 5G в России: когда ждать самого быстрого интернета?
Когда сети 5G полностью покроют Россию? Какие факторы мешают быстро запустить стандарт связи пятого поколения?
USB-концентратор с включенной в него флешкой
#Оборудование
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
 Смартфон на зарядке
#Оборудование
Правильная зарядка: как продлить жизнь смартфону
Простые правила по зарядке смартфонов, которые повысят их автономность
 info.sibnet.ru
#Интернет
Почему не стоит сохранять пароли в браузерах
Эксперты в сфере информационной безопасности не советуют сохранять пароли в браузерах, их оттуда могут украсть
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
5 февраля
Сети 5G в России: когда ждать самого быстрого интернета?
22 января
Как правильно выбрать USB‑хаб
15 января
Правильная зарядка: как продлить жизнь смартфону
6 января
Почему не стоит сохранять пароли в браузерах
 Смотреть все