Ростелеком запустил курс «ЕГЭ Обществознание»

Новый курс «ЕГЭ Обществознание» появился в образовательном веб-сервисе «Лицей». Материалы для курса подготовила доктор социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.

Обществознание — один из самых популярных у школьников предметов на ЕГЭ. Одновременно это один из самых трудных экзаменов.

Автор курса по обществознанию Марина Рыбакова в 2011 году получила звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». С 2013 года — профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Образовательная платформа «Лицей», созданная Ростелекомом, содержит материалы по всем предметам школьной программы, а также дополнительные развивающие курсы для учеников 1–11 классов.

Все видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная библиотека знаний доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг Ростелекома.