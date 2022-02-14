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Чередование циклонов определит погоду в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потепление пришло в Новосибирск, но на этой неделе оно сменится похолоданием, а затем снова потеплеет, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Погода изменилась. Один из циклонов, который проходил через территорию Новосибирской области вчера и сегодня ночью, сместился на северо-восток, мы попали в просвет между двумя облачными массивами. Облачность стеклась, солнышко видим. На подходе следующий циклон», — сказала синоптик.

В ночь на вторник начнется снегопад, он продолжится и днем. В дневные часы возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Ночью будет минус 16-18 с повышением к утру до 9-11 градусов ниже нуля. Днем ожидается 2-4 градуса холода.

Затем Новосибирская область окажется в тылу за холодным фронтом. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью в среду будет 14-16, днем — 11-13 градусов ниже нуля.

В ночь на четверг ожидается минус 17-19, в пригороде — до минус 24 градусов. Днем — 9-11 градусов холода. На подходе, по словам синоптика, будет следующая порция тепла — чередуется серия циклонов.

«Таких грязных дней мы пока не ожидаем. Снежком присыпало немного, грязь развеялась в воздухе, ветер небольшой. Более комфортная экологическая ситуация», — пояснила собеседница.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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