Легендарная игра «Бесконечное лето» лишилась откровенных сцен

Разработчики знаменитой визуальной новеллы «Бесконечное лето» из компании Soviet Games удалили весь откровенный контент из игры по требованию администрации Steam, сообщается на официальной странице проекта.

Теперь все откровенные сцены будут заменяться темным экраном. «К сожалению, мы ничего с этим поделать не можем — модераторы выставили жесткие требования», — пояснили авторы игры причину изменений.

Более того, специальный патч, который открывал самые «горячие» диалоги, также прекратил свою работу. Разработчики предупредили, что из-за изменений некоторые моды могут приобрести «странный вид».

Позже новость об исключении взрослого контента была удалена со страницы проекта в Steam — на этом также настояли модераторы платформы. Сейчас они официально называют удаление части контента «оптимизацией».

«Бесконечное лето» — российская визуальная новелла, которая вышла в Steam в ноябре 2014 года. Ее главный герой он засыпает зимой в автобусе и внезапно оказывается в пионерском лагере «Совенок». Теперь ему предстоит разгадать тайну своего перемещения.