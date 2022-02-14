Морозы до 42 градусов придут в Забайкалье

Морозная погода с большим суточным ходом температуры воздуха ожидается в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Лескова.

В среду и четверг при прохождении фронтальных разделов по южной половине Забайкальского края местами пройдет небольшой снег, в остальной период существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По ночам в регионе сохранится морозная погода. Температура ночью составит 30-35 градусов мороза, местами 37-42 градусов. По южной половине края при облачности будет 25-30 градусов мороза.

Днем в Забайкальском крае будет значительно теплее, чем ночью. Температура воздуха будет составлять 12-17 градусов мороза. Но по северным районам даже днем будет достаточно свежо до 23 градусов мороза.