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Морозы до 42 градусов придут в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозная погода с большим суточным ходом температуры воздуха ожидается в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Лескова.

В среду и четверг при прохождении фронтальных разделов по южной половине Забайкальского края местами пройдет небольшой снег, в остальной период существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По ночам в регионе сохранится морозная погода. Температура ночью составит 30-35 градусов мороза, местами 37-42 градусов. По южной половине края при облачности будет 25-30 градусов мороза.

Днем в Забайкальском крае будет значительно теплее, чем ночью. Температура воздуха будет составлять 12-17 градусов мороза. Но по северным районам даже днем будет достаточно свежо до 23 градусов мороза.

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Забайкалье #Гео
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Топ комментариев

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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