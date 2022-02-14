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Сибирские регионы оказались на дне рейтинга регионов по качеству жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тува оказалась на последнем месте в рейтинге регионов по качеству жизни, также в конце списка оказались Бурятия, Республика Алтай, Забайкальский край.

Десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости, строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни — 2021 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.  Выше других сибирских регионов в рейтинге расположилась Новосибирская область — на 23 месте, хотя год назад была на 22 позиции.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Эксперты отмечают, что общие факторы, влияющие на состав последней десятки в рейтинге, — это невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.

Последние места занимают Республики Алтай и Бурятия, Забайкальский край, Республика Тыва.

 

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Топ комментариев

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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