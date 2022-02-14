Детектор обнаружения СOVID на ранних стадиях появился в России

Специалисты Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса, позволяющую диагностировать COVID-19 на самых ранних стадиях заболевания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Технологию позволяет обнаружить коронавирус при минимальной концентрации. У разработки отмечена высокая чувствительность, что является важнейшим преимуществом данного изобретения, говорится в сообщении.

«Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала <…>, другие — белки CRISPR/Cas — ответственны за распознавание последовательности мишени (т. е. фрагмента генома SARS-CoV-2)», — пояснили в пресс-службе.

Именно эти белки и направляющие РНК, «специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце», сказано в сообщении.

Эта разработка может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели зараженного. Такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому у нее невысокие затраты на производство и оперативность получения результатов.