Запад закроет воздушное пространство Украины

Воздушное пространство Украины с 14 февраля закроется для гражданской авиации из-за действий западных страховых компаний, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники.

Крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение о том, что страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов, пояснил источник.

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — сказал собеседник издания

Еще один источник портала, связанный с европейским авиарынком, подчеркнул, что в ближайшее время из страны могут вывезти большинство самолетов, так как все они находятся в лизинге.

Владельцы частных самолетов подтвердили, что получили такое уведомление. Оно означает, что в течение 48 часов все самолеты должны будут покинуть Украину.