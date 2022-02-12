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МИД Германии призвал немцев покинуть Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

МИД ФРГ призвал немцев покинуть Украину, если их пребывание там необязательно, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Если вы сейчас находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипломатических миссий и их семей из Украины.

Запад считает, что в течение февраля на Украину вторгнутся российские войска. Москва отрицает все обвинения.

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