МИД Германии призвал немцев покинуть Украину

МИД ФРГ призвал немцев покинуть Украину, если их пребывание там необязательно, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Если вы сейчас находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипломатических миссий и их семей из Украины.

Запад считает, что в течение февраля на Украину вторгнутся российские войска. Москва отрицает все обвинения.