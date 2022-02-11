НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Землетрясение произошло в Туве

Источник:
Sibnet.ru
96 0
Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тоджинском районе Тувы, пострадавших нет, сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

В 05.15 в пятницу произошло сейсмическое событие магнитудой 4,5 в 62 километрах юго-восточнее села Тоора-Хем Тоджинского района.

Землетрясение произошло на глубине 15 километров. Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.

Землетрясения на территории Тувы связаны с постепенным движением индийской тектонической плиты вглубь евразийской со скоростью 3-4 сантиметра в год, которое будет продолжаться еще десятки миллионов лет, говорил ранее завлабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики Иван Кулаков.

Еще по теме
Самолет Ан-2 разбился на Камчатке
Подозреваемый умер в красноярском отделении полиции
Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томской школы подростка
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
смотреть все
Республика Тува #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Землетрясение произошло в Туве
Дело о контрабанде леса почти на миллиард расследовали в Приангарье
Инспекторы ДПС открыли стрельбу во время погони за Lada в Минусинске
Бабочку на снегу увидели в Бурятии
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Мария Куликова объяснила поведение Нарочинской в «Склифосовском»
Обсуждение (0)
Картина дня
Положительную допинг-пробу Валиевой официально подтвердили
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину
Украина сорвала переговоры по Донбассу
Самолет Ан-2 разбился на Камчатке
О самом главном
Как рассчитать личное денежное число
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

Muzykant

Международные бандиты требовали снизить цены на газ?

лачинов

Это говорит о том, что большинству американцев плевать на то , что происходит у черта на куличках на...

Grossmeister38rus

Жириновский заявлял, что привился от коронавируса восемь раз

Maniac.

Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...
Sibnet.Ru