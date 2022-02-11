Землетрясение произошло в Туве

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тоджинском районе Тувы, пострадавших нет, сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

В 05.15 в пятницу произошло сейсмическое событие магнитудой 4,5 в 62 километрах юго-восточнее села Тоора-Хем Тоджинского района.

Землетрясение произошло на глубине 15 километров. Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.

Землетрясения на территории Тувы связаны с постепенным движением индийской тектонической плиты вглубь евразийской со скоростью 3-4 сантиметра в год, которое будет продолжаться еще десятки миллионов лет, говорил ранее завлабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики Иван Кулаков.