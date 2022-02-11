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Инспекторы ДПС открыли стрельбу во время погони за Lada в Минусинске

Источник:
Sibnet.ru
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Подросток на тонированной машине пытался скрыться от инспекторов ДПС, они выстрелом пробили колесо и остановили машину, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Ночью в Минусинске наряд ДПС заметил автомобиль «ВАЗ-2105» с затонированными передними и задними стеклами. Водитель на требования инспекторов ДПС об остановке не реагировал, а продолжал движение.

Пытаясь уйти о преследования, водитель неоднократно выезжал на встречную полосу, резко менял направление движения, «виляя» по дороге.
После нескольких предупредительных выстрелов в воздух, инспектор выстелил по колесам автомобиля нарушителя. Это помогло его остановить.


За рулем был 15-летний молодой человек, а рядом его ровесница. Водителя отстранили, автомобиль поместили на спецстоянку.

Материалы в отношении подростка будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке молодого человека на профилактический учет. В отношении законного представителя школьника проводится проверка по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

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